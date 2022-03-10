Kolorimetri ne demek, TDK'ya göre Kolorimetri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kolorimetri ne demek? Kolorimetri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kolorimetri kelimesi. Peki kolorimetri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kolorimetri nedir, kolorimetri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOLORİMETRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kolorimetri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kolorimetri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kolorimetri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Renk ölçme

