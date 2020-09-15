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  3. Koltuk değneğinden zehir çıktı

Koltuk değneğinden zehir çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, minibüste yolculuk yapan engelli C.G.'nin koltuk değneğine saklanmış uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Koltuk değneğinden zehir çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, minibüste yolculuk yapan engelli C.G.'nin koltuk değneğine saklanmış uyuşturucu ele geçirdi. C.G. ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri C.G., M.B.ve B.C.'nin Gaziantep'ten uyuşturucu alarak ilçeye yolcu minibüsü ile dönecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin bulunduğu minibüsü durdurdu. Ekiplerin, C.G., M.B. ve B.C.'nin üstünde yaptığı aramada suç unsuruna rastlanmadı. Polis, engelli olan C.G.'ye ait koltuk değneğinde yaptığı aramada ise yaklaşık 19 gram eroin ele geçirdi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

 



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