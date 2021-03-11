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Kolunu iş makinesine kaptırdı hayatını kaybetti!

Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir fabrikada çalışırken kolunu makineye kaptıran işçi hayatını kaybetti.

Kolunu iş makinesine kaptırdı hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Dicle Cadde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım üzerinde bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda, Savaş Baldır isimli bir işçi, çalıştığı sırada kolunu iş makinesine kaptırdı.

Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesinde yaşadığı öğrenilen Savaş Baldır'ın kolunu kaptırdığını gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞ MAKİNESİ CANINDAN ETTİ

Adrese kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Savaş Baldır hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kolunu iş makinesine kaptırdı hayatını kaybetti!Kolunu iş makinesine kaptırdı hayatını kaybetti!Kolunu iş makinesine kaptırdı hayatını kaybetti!

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