Kom ne demek, TDK'ya göre Kom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kom ne demek? Kom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kom kelimesi. Peki kom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kom nedir, kom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağıl, davar ağılı

- Yayla evi

- Bir kimseye ait küçük yerleşim yeri, çiftlik

