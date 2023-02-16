Komandolar Hatay sokaklarında güvenliği sağlıyorlar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Hatay'da şiddetle sarsılmış ve birçok ev yıkılmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının yavaş yavaş son bulduğu bölgede ise güvenliği komandolar sağlamaya başladı.

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Komandolar Hatay sokaklarında güvenliği sağlıyorlar!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen ve iki büyük depremin ardından 10 ilde büyük hasar aldı. Depremin 11. gününde arama kurtarma işlemleri yavaş yavaş tamamlanıyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı Hatay'da ise bölgenin güvenliğini komandolar koruyor. Hırsızlık ve yağma olaylarına karşı önlem alan komandolar yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

BÖLGENİN GÜVENLİĞİ ONLARA EMANET

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası bir çok binanın hasar aldığı Hatay’da, evlerine giremeyen vatandaş geceyi çadır kentlerde geçirirken, sağ kurtulan vatandaşların çoğu ise Hatay’ı terk etmek zorunda kaldı. Bolu 2’nci Komando Tugayı’na bağlı birlikler ise depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay’a gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılırken kentin asayiş ve güvenliğini sağlıyor. Komandolar Hatay’ın sokaklarında devriye atarak yağma ve hırsızlık gibi olayları önüne geçiyor.

Komandolar Hatay sokaklarında güvenliği sağlıyorlar!

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