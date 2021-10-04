Kombinezonsuz ne demek, TDK'ya göre Kombinezonsuz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kombinezonsuz ne demek? Kombinezonsuz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kombinezonsuz kelimesi. Peki kombinezonsuz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kombinezonsuz nedir, kombinezonsuz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kombinezonsuz kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kombinezonsuz kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KOMBİNEZONSUZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kombinezonsuz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kombinezonsuz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kombinezon giymemiş olan

