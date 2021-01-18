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KOMEK'te hangi kurslar var? KOMEK kursları ücretli mi?

KOMEK nedir, ne demek? KOMEK açılımı? KOMEK'te hangi kurslar var? KOMEK kursları ücretli mi? KOMEK kursları 2021 yılında da devam ediyor. Kurslara kayıt olmak için başvuru tarihleri belli oldu. KOMEK kursarını duyanlar konuya ilişkin detaylı bilgi öğrenmek için araştırmalar yapıyor. İşte A'dan Z'ye KOMEK kursları hakkında bilgiler...

KOMEK'te hangi kurslar var? KOMEK kursları ücretli mi?

KOMEK kursları yeni yılda koronavirüs salgını dolayısıyla uzaktan eğitimle hizmet verecek. Peki KOMEK nedir, ne demek? KOMEK açılımı? KOMEK'te hangi kurslar var? KOMEK kursları ücretli mi? KOMEK başvuru şartları nelerdir?

KOMEK NEDİR, NE DEMEK, AÇILIMI?

Açılımı, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları olan KOMEK,  el sanatları, dil kursları, kişisel gelişim kursları, mesleğe yönelikte eğitimlerin yanı sıra müzik ve gösteri sanatları alanında eğitimler vermektedir.

KOMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?

Spor ve yüzme kursları dışında KOMEK kursları tamamen ücretsizdir. 

KOMEK'TE HANGİ KURSLAR VAR?

KOMEK kurslarında yeni dönemde, Dış Ticaret, E-Ticaret, Robot Kol Tasarımı, Python ile Görüntü İşleme ve Yapay Zeka, Sosyal Medya Görsel Tasarımı, Fusion 360 Eğitimi ve Karikatür Çizimi gibi ilk defa açılacak branşlarla uzaktan eğitim verilecek.

  • 3D STUDIO MAX    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 2    3D YAZICI OPERATÖRLÜĞÜ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 3    ADLİ KALEM İŞLERİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 4    AFTER EFFECTS    
  • 5    AHŞAP BOYAMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 6    AİLEDE ÇOCUĞA DİN EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 7    ALMANCA ORTA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 8    ALMANCA TEMEL    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 9    AMİGURUMİ (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
  • 10    ANİME VE GÖRSEL TASARIM (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
  • 11    ARAPÇA (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
  • 12    ARAPÇA KONUŞMA KULUBÜ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 13    ARAPÇA ORTA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 14    ARAPÇA TEMEL    
  • 15    ARDUINO (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
  • 16    ARDUINO PROGRAMLAMA    
  • 17    AUTOCAD EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 18    BAĞLAMA EĞİTİMİ (BAĞLAMA DÜZENİ)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 19    BAĞLAMA İLERİ SEVİYE    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 20    BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 21    BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 22    BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 23    BİLGİSAYAR DESTEKLİ YÖNETİM MUHASEBESİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 24    BLOG TABANLI WEB TASARIMI (14-15-16 YAŞ)    
  • 25    BLOK TABANLI ROBOTİK KODLAMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 26    BONCUK İŞLEME AKSESUAR    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 27    BOOTSTRAP İLE (RESPONSIVE) DUYARLI WEB TASARIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 28    C# PROGRAMLAMA EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 29    C++ PROGRAMLAMA EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 30    ÇİNCE İLERİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 31    ÇİNCE ORTA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 32    ÇİNCE TEMEL    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 33    ÇOCUK GELİŞİMDE OLUMLU ANNE-BABA TUTUMLARI (12-15 YAŞ)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 34    ÇOCUK GELİŞİMDE OLUMLU ANNE-BABA TUTUMLARI (15-18 YAŞ)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 35    DEKORATİF ÖRGÜ VE AKSESUAR YAPIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 36    DEKORATİF TABLO YAPIMI    Uzem 14-15-16
  • 37    DİJİTAL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ (E-TİCARET)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 38    DİJİTAL RESİM    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 39    DİKSİYON    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 40    DİKSİYON, SPİKERLİK VE SUNUCULUK    
  • 41    DİKSİYON, SPİKERLİK VE SUNUCULUK (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
  • 42    DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 43    EKMEK ÜRETİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 44    ENGLISH SPEAKING CLUB    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 45    ETKİLİ VE HIZLI OKUMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 46    ETKİLİ VE HIZLI OKUMA (14-15-16 YAŞ)    
  • 47    FOTOĞRAF ÇEKİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 48    FOTOĞRAFÇILAR İÇİN PHOTOSHOP    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 49    FOTOĞRAFTA TEMEL KOMPOZİSYON    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 50    FRANSIZCA ORTA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 51    FRANSIZCA TEMEL    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 52    FUSION 360    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 53    GİTAR EĞİTİMİ (POPÜLER GİTAR)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 54    GİYİM (İLERİ)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 55    HASTA BAKIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 56    İÇERİK YAZARLIĞI    
  • 57    İĞNE OYASI    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 58    İĞNELEME TEKNİĞİ İLE KEÇE GİYİM SÜSLEME    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 59    İĞNELEME TEKNİĞİ İLE KEÇE TABLO YAPIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 60    İLERİ SEVİYE EXCEL EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 61    ILLUSTRATOR İLE KARAKTER ÇİZİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 62    İNGİLİZCE (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
  • 63    İNGİLİZCE İLERİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 64    İNGİLİZCE ORTA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 65    İNGİLİZCE TEMEL    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 66    İŞARET DİLİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 67    İŞARET DİLİ (14-15-16 YAŞ)    
  • 68    İŞİTME ENGELLİLER İÇİN DİN EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 69    JAPONCA ORTA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 70    JAPONCA TEMEL    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 71    KADIN GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 72    KAĞIT RÖLYEF    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 73    KAĞIT RÖLYEF (TEKAMÜL)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 74    KAĞIT SÜSLEME SANATI (TELKARİ)    
  • 75    KAĞIT SÜSLEME SANATI (TELKARİ) (TEKAMÜL)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 76    KAĞIT TELKARİ (14-15-16 YAŞ)    
  • 77    KANAVİÇE    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 78    KARİKATÜR ÇİZİMİ    
  • 79    KEMAN EĞİTİMİ    
  • 80    KIRKYAMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 81    KUAFÖRLÜK HİZMETLERİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 82    KURAN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 83    KURAN-I KERİM ELİFBA (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
  • 84    KURAN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 85    KURAN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
  • 86    LUMION İLE RENDER VE ANİMASYON EĞİTİMİ    
  • 87    MAKRAME ÖRGÜ YAPMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 88    MAKROLARLA EXCEL    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 89    MAKROME (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
  • 90    MASAL VE HİKAYE ANLATICILIĞI    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 91    MEDYA OKUR-YAZARLIĞI    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 92    MEDYA OKURYAZARLIĞI (14-15-16 YAŞ)    
  • 93    MEFRUŞAT    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 94    MODA TASARIMI (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
  • 95    NEY EĞİTİMİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 96    OFİS PROGRAMLARI (14-15-16 YAŞ)    
  • 97    OFİS PROGRAMLARI (WORD, EXCEL, POWER POİNT)    
  • 98    OSMANLI TÜRKÇESİNDE KOLAY METİNLER    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 99    OSMANLICADA TÜRKÇE KELİMELERİN İMLASI    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 100    PARAGRAF YÖNTEM VE TEKNİKLER    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 101    PHOTOSHOP EĞİTİMİ    
  • 102    PHOTOSHOP EĞİTİMİ (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
  • 103    PHOTOSHOP İLE HİKAYE TASARIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 104    PHP (TEMEL SEVİYE)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 105    PYTHON İLE GÖRÜNTÜ İŞLEME VE YAPAY ZEKA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 106    RESİM (KARAKALEM)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 107    RESİM (KARAKALEM,SULUBOYA)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 108    RUSÇA ORTA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 109    RUSÇA TEMEL    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 110    SAĞLIKLI BESLENME    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 111    SEO (ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 112    ŞİŞ ÖRGÜ (YETİŞKİN GİYSİLERİ)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 113    ŞİŞ ÖRGÜ (BEBEK GİYSİLERİ)    
  • 114    ŞİŞ ve TIĞ OYUNCAK BEBEK YAPIMI(AMİGURUMİ)    
  • 115    SKETCH UP (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
  • 116    SOLIDWORKS    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 117    SOLIDWORKS İLE ROBOT KOL TASARIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 118    SOSYAL MEDYA GÖRSEL TASARIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 119    SPSS İLE VERİ ANALİZİ    
  • 120    STİLİSTLİK    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 121    TAKI TASARIM    
  • 122    TAKI TASARIM (14-15-16 YAŞ)    Uzem 14-15-16
  • 123    TAKI TASARIMI (TEKAMÜL)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 124    TEL KIRMA    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 125    TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA(HİTABET)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 126    TURİSTİK VE HEDİYELİK EŞYA YAPIMI    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 127    VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 128    WEB TASARIMI (HTML+CSS)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 129    YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (İLERİ)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 130    YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (ORTA)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 131    YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (TEMEL)    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 132    YAĞLI BOYA RESİM    Uzaktan Eğitim Merkezi
  • 133    YÖNETİCİ ASİSTANI

KOMEK'te hangi kurslar var? KOMEK kursları ücretli mi?

KOMEK KURSLARINA KAYIT OLMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

UZAKTAN EĞİTİM KURSİYER ÖN KAYIT FORMU

Aşağıdaki 16 maddeyi okuyup onaylamalısınız
1- Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan KOMEK'te tüm kurslar ücretsizdir. Kursiyer ürettiği ürünle ilgili malzeme masrafını karşılamakla yükümlüdür.
2- Kayıt yaptırılan kurslara devam zorunludur. Mazeretli/mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/5'inden fazla devamsızlık yapan kursiyerin kaydı silinir. Devamsızlıktan kaydı silinen kursiyer, 1 yıl boyunca kurslarımıza kayıt yaptıramaz.
3- KOMEK, uzaktan eğitim dönemi sonunda kurumca belirlenen ders saatini dolduran ve başarı gösteren her kursiyere Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından KATILIM BELGESİ verilecektir. Ancak, devamsızlık ve disiplinsizlik nedeniyle kaydı silinen kursiyer Katilim Belgesi alma hakkını kaybeder. MEB ONAYLI SERTİFİKA VERİLMEYECEKTİR.
4- Derslere geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim-öğretimi aksatan, dersin normal düzenini bozan kursiyerler, uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin dersler ile ilişkileri kesilir ve bunlar KOMEK'in daha sonraki eğitimlerinin hiçbirine katılamazlar.
5- Kursiyer, uzaktan eğitime katılmaya karar verdiğinde internet ve kendi dijital imkanlarını sağlamakla sorumludur. KOMEK bununla ilgili hiçbir söz vermemektedir.
6- Kursiyere uzaktan eğitim dersine katılması için verilen ID ve ŞİFRE kayıtsız bir öğrenciyle paylaşılamaz. Böyle bir durumla karşılaşıldığı takdirde kaydı silinir.
7- Uzaktan eğitimde ders esnasında dersin video ve ses kaydı, kayıt altına alınamaz.
8- Devamsızlık yapan öğrencinin kaçırdığı dersin başka bir kursta telafisini isteme hakkı yoktur.
9-Öğrenciler KOMEK’ten bir eğitim döneminde ders başlama ve bitiş tarihleri çakışmamak şartı ile iki branşa başvuru yapabileceklerdir.
10– KOMEK Uzaktan Eğitim Kurslarında yeterli sayıya ulaşılamayan ders grupları açılmamaktadır. Bu durumlarda öğrenci farklı gruplara aktarılabilir.
11- KOMEK, kursiyerlerinin eğitim sırasındaki görüntülerini ve ürettikleri eserlerin resim, video vb. kayıtlarını her türlü yayın organında kullanım ve mülkiyet hakkına sahiptir.
12- KOMEK'in Tatil Günleri: 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs,19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve dini bayram günleridir. Ayrıca Valiliğin orta öğretim düzeyindeki okullarda; olağandışı sebeplerle eğitime ara verdiği günlerde KOMEK kurs merkezlerinde de eğitime ara verilip ders yapılmamaktadır. Ayrıca bilgi verme zorunluluğu yoktur.
13– Kursiyer Katılım belgesini alabilmek için ders devamlılığı ve modül sınavlarına girmek zorundadır.
14- KOMEK kursiyerlerin devam durumlarını KATILIM BELGESİ vermek için takip eder. Branş ders saatinin 1/5'inden fazla devamsızlık yapan kursiyerlerin kaydı silinir. KOMEK bir yetişkin eğitimi kurumudur. Kursiyerlerin yaşlarına bakılmaksızın kurslara katılma, devam, devamsızlık ve ders bitmeden kurstan ayrılmaları engellenmez ve KOMEK bu konuda sorumluluk almaz. Kursiyerin devam/devamsızlık durumu sadece yukarıda belirtilen 1/5'lik devamsızlık hakkının ne kadarının kullanıldığını tespit etmek için takip edilir.
15- Kayıt yaptıran bütün kursiyerler yukarıda beyan edilen şartları kabul etmiş sayılır.
Aynı Cep Telefonu ile maksimum 2 branşa kayıt yapabilirsiniz

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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