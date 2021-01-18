KOMEK'te hangi kurslar var? KOMEK kursları ücretli mi?
KOMEK nedir, ne demek? KOMEK açılımı? KOMEK'te hangi kurslar var? KOMEK kursları ücretli mi? KOMEK kursları 2021 yılında da devam ediyor. Kurslara kayıt olmak için başvuru tarihleri belli oldu. KOMEK kursarını duyanlar konuya ilişkin detaylı bilgi öğrenmek için araştırmalar yapıyor. İşte A'dan Z'ye KOMEK kursları hakkında bilgiler...
KOMEK kursları yeni yılda koronavirüs salgını dolayısıyla uzaktan eğitimle hizmet verecek. Peki KOMEK nedir, ne demek? KOMEK açılımı? KOMEK'te hangi kurslar var? KOMEK kursları ücretli mi? KOMEK başvuru şartları nelerdir?
KOMEK NEDİR, NE DEMEK, AÇILIMI?
Açılımı, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları olan KOMEK, el sanatları, dil kursları, kişisel gelişim kursları, mesleğe yönelikte eğitimlerin yanı sıra müzik ve gösteri sanatları alanında eğitimler vermektedir.
KOMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?
Spor ve yüzme kursları dışında KOMEK kursları tamamen ücretsizdir.
KOMEK'TE HANGİ KURSLAR VAR?
KOMEK kurslarında yeni dönemde, Dış Ticaret, E-Ticaret, Robot Kol Tasarımı, Python ile Görüntü İşleme ve Yapay Zeka, Sosyal Medya Görsel Tasarımı, Fusion 360 Eğitimi ve Karikatür Çizimi gibi ilk defa açılacak branşlarla uzaktan eğitim verilecek.
- 3D STUDIO MAX Uzaktan Eğitim Merkezi
- 2 3D YAZICI OPERATÖRLÜĞÜ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 3 ADLİ KALEM İŞLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 4 AFTER EFFECTS
- 5 AHŞAP BOYAMA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 6 AİLEDE ÇOCUĞA DİN EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 7 ALMANCA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 8 ALMANCA TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi
- 9 AMİGURUMİ (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
- 10 ANİME VE GÖRSEL TASARIM (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
- 11 ARAPÇA (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
- 12 ARAPÇA KONUŞMA KULUBÜ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 13 ARAPÇA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 14 ARAPÇA TEMEL
- 15 ARDUINO (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
- 16 ARDUINO PROGRAMLAMA
- 17 AUTOCAD EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 18 BAĞLAMA EĞİTİMİ (BAĞLAMA DÜZENİ) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 19 BAĞLAMA İLERİ SEVİYE Uzaktan Eğitim Merkezi
- 20 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
- 21 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE Uzaktan Eğitim Merkezi
- 22 BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM Uzaktan Eğitim Merkezi
- 23 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YÖNETİM MUHASEBESİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 24 BLOG TABANLI WEB TASARIMI (14-15-16 YAŞ)
- 25 BLOK TABANLI ROBOTİK KODLAMA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 26 BONCUK İŞLEME AKSESUAR Uzaktan Eğitim Merkezi
- 27 BOOTSTRAP İLE (RESPONSIVE) DUYARLI WEB TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
- 28 C# PROGRAMLAMA EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 29 C++ PROGRAMLAMA EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 30 ÇİNCE İLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 31 ÇİNCE ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 32 ÇİNCE TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi
- 33 ÇOCUK GELİŞİMDE OLUMLU ANNE-BABA TUTUMLARI (12-15 YAŞ) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 34 ÇOCUK GELİŞİMDE OLUMLU ANNE-BABA TUTUMLARI (15-18 YAŞ) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 35 DEKORATİF ÖRGÜ VE AKSESUAR YAPIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
- 36 DEKORATİF TABLO YAPIMI Uzem 14-15-16
- 37 DİJİTAL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ (E-TİCARET) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 38 DİJİTAL RESİM Uzaktan Eğitim Merkezi
- 39 DİKSİYON Uzaktan Eğitim Merkezi
- 40 DİKSİYON, SPİKERLİK VE SUNUCULUK
- 41 DİKSİYON, SPİKERLİK VE SUNUCULUK (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
- 42 DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 43 EKMEK ÜRETİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 44 ENGLISH SPEAKING CLUB Uzaktan Eğitim Merkezi
- 45 ETKİLİ VE HIZLI OKUMA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 46 ETKİLİ VE HIZLI OKUMA (14-15-16 YAŞ)
- 47 FOTOĞRAF ÇEKİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 48 FOTOĞRAFÇILAR İÇİN PHOTOSHOP Uzaktan Eğitim Merkezi
- 49 FOTOĞRAFTA TEMEL KOMPOZİSYON Uzaktan Eğitim Merkezi
- 50 FRANSIZCA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 51 FRANSIZCA TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi
- 52 FUSION 360 Uzaktan Eğitim Merkezi
- 53 GİTAR EĞİTİMİ (POPÜLER GİTAR) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 54 GİYİM (İLERİ) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 55 HASTA BAKIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
- 56 İÇERİK YAZARLIĞI
- 57 İĞNE OYASI Uzaktan Eğitim Merkezi
- 58 İĞNELEME TEKNİĞİ İLE KEÇE GİYİM SÜSLEME Uzaktan Eğitim Merkezi
- 59 İĞNELEME TEKNİĞİ İLE KEÇE TABLO YAPIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
- 60 İLERİ SEVİYE EXCEL EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 61 ILLUSTRATOR İLE KARAKTER ÇİZİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 62 İNGİLİZCE (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
- 63 İNGİLİZCE İLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 64 İNGİLİZCE ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 65 İNGİLİZCE TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi
- 66 İŞARET DİLİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 67 İŞARET DİLİ (14-15-16 YAŞ)
- 68 İŞİTME ENGELLİLER İÇİN DİN EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 69 JAPONCA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 70 JAPONCA TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi
- 71 KADIN GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 72 KAĞIT RÖLYEF Uzaktan Eğitim Merkezi
- 73 KAĞIT RÖLYEF (TEKAMÜL) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 74 KAĞIT SÜSLEME SANATI (TELKARİ)
- 75 KAĞIT SÜSLEME SANATI (TELKARİ) (TEKAMÜL) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 76 KAĞIT TELKARİ (14-15-16 YAŞ)
- 77 KANAVİÇE Uzaktan Eğitim Merkezi
- 78 KARİKATÜR ÇİZİMİ
- 79 KEMAN EĞİTİMİ
- 80 KIRKYAMA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 81 KUAFÖRLÜK HİZMETLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 82 KURAN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 83 KURAN-I KERİM ELİFBA (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
- 84 KURAN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 85 KURAN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
- 86 LUMION İLE RENDER VE ANİMASYON EĞİTİMİ
- 87 MAKRAME ÖRGÜ YAPMA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 88 MAKROLARLA EXCEL Uzaktan Eğitim Merkezi
- 89 MAKROME (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
- 90 MASAL VE HİKAYE ANLATICILIĞI Uzaktan Eğitim Merkezi
- 91 MEDYA OKUR-YAZARLIĞI Uzaktan Eğitim Merkezi
- 92 MEDYA OKURYAZARLIĞI (14-15-16 YAŞ)
- 93 MEFRUŞAT Uzaktan Eğitim Merkezi
- 94 MODA TASARIMI (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
- 95 NEY EĞİTİMİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 96 OFİS PROGRAMLARI (14-15-16 YAŞ)
- 97 OFİS PROGRAMLARI (WORD, EXCEL, POWER POİNT)
- 98 OSMANLI TÜRKÇESİNDE KOLAY METİNLER Uzaktan Eğitim Merkezi
- 99 OSMANLICADA TÜRKÇE KELİMELERİN İMLASI Uzaktan Eğitim Merkezi
- 100 PARAGRAF YÖNTEM VE TEKNİKLER Uzaktan Eğitim Merkezi
- 101 PHOTOSHOP EĞİTİMİ
- 102 PHOTOSHOP EĞİTİMİ (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
- 103 PHOTOSHOP İLE HİKAYE TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
- 104 PHP (TEMEL SEVİYE) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 105 PYTHON İLE GÖRÜNTÜ İŞLEME VE YAPAY ZEKA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 106 RESİM (KARAKALEM) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 107 RESİM (KARAKALEM,SULUBOYA) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 108 RUSÇA ORTA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 109 RUSÇA TEMEL Uzaktan Eğitim Merkezi
- 110 SAĞLIKLI BESLENME Uzaktan Eğitim Merkezi
- 111 SEO (ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 112 ŞİŞ ÖRGÜ (YETİŞKİN GİYSİLERİ) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 113 ŞİŞ ÖRGÜ (BEBEK GİYSİLERİ)
- 114 ŞİŞ ve TIĞ OYUNCAK BEBEK YAPIMI(AMİGURUMİ)
- 115 SKETCH UP (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
- 116 SOLIDWORKS Uzaktan Eğitim Merkezi
- 117 SOLIDWORKS İLE ROBOT KOL TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
- 118 SOSYAL MEDYA GÖRSEL TASARIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
- 119 SPSS İLE VERİ ANALİZİ
- 120 STİLİSTLİK Uzaktan Eğitim Merkezi
- 121 TAKI TASARIM
- 122 TAKI TASARIM (14-15-16 YAŞ) Uzem 14-15-16
- 123 TAKI TASARIMI (TEKAMÜL) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 124 TEL KIRMA Uzaktan Eğitim Merkezi
- 125 TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA(HİTABET) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 126 TURİSTİK VE HEDİYELİK EŞYA YAPIMI Uzaktan Eğitim Merkezi
- 127 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Uzaktan Eğitim Merkezi
- 128 WEB TASARIMI (HTML+CSS) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 129 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (İLERİ) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 130 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (ORTA) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 131 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (TEMEL) Uzaktan Eğitim Merkezi
- 132 YAĞLI BOYA RESİM Uzaktan Eğitim Merkezi
- 133 YÖNETİCİ ASİSTANI
KOMEK KURSLARINA KAYIT OLMAK İÇİN NE GEREKİYOR?
UZAKTAN EĞİTİM KURSİYER ÖN KAYIT FORMU
Aşağıdaki 16 maddeyi okuyup onaylamalısınız
1- Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan KOMEK'te tüm kurslar ücretsizdir. Kursiyer ürettiği ürünle ilgili malzeme masrafını karşılamakla yükümlüdür.
2- Kayıt yaptırılan kurslara devam zorunludur. Mazeretli/mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/5'inden fazla devamsızlık yapan kursiyerin kaydı silinir. Devamsızlıktan kaydı silinen kursiyer, 1 yıl boyunca kurslarımıza kayıt yaptıramaz.
3- KOMEK, uzaktan eğitim dönemi sonunda kurumca belirlenen ders saatini dolduran ve başarı gösteren her kursiyere Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından KATILIM BELGESİ verilecektir. Ancak, devamsızlık ve disiplinsizlik nedeniyle kaydı silinen kursiyer Katilim Belgesi alma hakkını kaybeder. MEB ONAYLI SERTİFİKA VERİLMEYECEKTİR.
4- Derslere geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim-öğretimi aksatan, dersin normal düzenini bozan kursiyerler, uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin dersler ile ilişkileri kesilir ve bunlar KOMEK'in daha sonraki eğitimlerinin hiçbirine katılamazlar.
5- Kursiyer, uzaktan eğitime katılmaya karar verdiğinde internet ve kendi dijital imkanlarını sağlamakla sorumludur. KOMEK bununla ilgili hiçbir söz vermemektedir.
6- Kursiyere uzaktan eğitim dersine katılması için verilen ID ve ŞİFRE kayıtsız bir öğrenciyle paylaşılamaz. Böyle bir durumla karşılaşıldığı takdirde kaydı silinir.
7- Uzaktan eğitimde ders esnasında dersin video ve ses kaydı, kayıt altına alınamaz.
8- Devamsızlık yapan öğrencinin kaçırdığı dersin başka bir kursta telafisini isteme hakkı yoktur.
9-Öğrenciler KOMEK’ten bir eğitim döneminde ders başlama ve bitiş tarihleri çakışmamak şartı ile iki branşa başvuru yapabileceklerdir.
10– KOMEK Uzaktan Eğitim Kurslarında yeterli sayıya ulaşılamayan ders grupları açılmamaktadır. Bu durumlarda öğrenci farklı gruplara aktarılabilir.
11- KOMEK, kursiyerlerinin eğitim sırasındaki görüntülerini ve ürettikleri eserlerin resim, video vb. kayıtlarını her türlü yayın organında kullanım ve mülkiyet hakkına sahiptir.
12- KOMEK'in Tatil Günleri: 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs,19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve dini bayram günleridir. Ayrıca Valiliğin orta öğretim düzeyindeki okullarda; olağandışı sebeplerle eğitime ara verdiği günlerde KOMEK kurs merkezlerinde de eğitime ara verilip ders yapılmamaktadır. Ayrıca bilgi verme zorunluluğu yoktur.
13– Kursiyer Katılım belgesini alabilmek için ders devamlılığı ve modül sınavlarına girmek zorundadır.
14- KOMEK kursiyerlerin devam durumlarını KATILIM BELGESİ vermek için takip eder. Branş ders saatinin 1/5'inden fazla devamsızlık yapan kursiyerlerin kaydı silinir. KOMEK bir yetişkin eğitimi kurumudur. Kursiyerlerin yaşlarına bakılmaksızın kurslara katılma, devam, devamsızlık ve ders bitmeden kurstan ayrılmaları engellenmez ve KOMEK bu konuda sorumluluk almaz. Kursiyerin devam/devamsızlık durumu sadece yukarıda belirtilen 1/5'lik devamsızlık hakkının ne kadarının kullanıldığını tespit etmek için takip edilir.
15- Kayıt yaptıran bütün kursiyerler yukarıda beyan edilen şartları kabul etmiş sayılır.
Aynı Cep Telefonu ile maksimum 2 branşa kayıt yapabilirsiniz