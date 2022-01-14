Komita ne demek, TDK'ya göre Komita kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Komita kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Komita ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Komita nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Komita kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Komita ne demek? Komita TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi komita kelimesi. Peki komita ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre komita nedir, komita kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
KOMİTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Komita kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Komita kelimesi kökenlidir.
TDK'ya göre komita kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Siyasi bir amaca ulaşmak için silah kullanan gizli topluluk
KOMİTA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
- Makedonya Komitası'nın bu korkunç müfettişi adam kesmekten hazzetmezdi.