Kompetanlık ne demek, TDK'ya göre Kompetanlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kompetanlık ne demek? Kompetanlık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kompetanlık kelimesi. Peki kompetanlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kompetanlık nedir, kompetanlık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOMPETANLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kompetanlık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kompetanlık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzmanlık

