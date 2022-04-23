Komple Kilit ne demek, TDK'ya göre Komple Kilit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Komple kilit ne demek? Komple kilit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi komple kilit kelimesi. Peki komple kilit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre komple kilit nedir, komple kilit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOMPLE KİLİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Komple kilit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre komple kilit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir mobilyanın sadece bir çekmece veya kapağına takılan, kilitlendiğinde mobilyanın bütün kapak ve çekmecelerini kilitleyebilen özel bir kilit türü

