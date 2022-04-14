Kompoze ne demek, TDK'ya göre Kompoze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kompoze ne demek? Kompoze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kompoze kelimesi. Peki kompoze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kompoze nedir, kompoze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOMPOZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kompoze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kompoze kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kompoze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Ögelerini birleştirmek, bütünleştirmek, yeniden oluşturmak` anlamlarındaki kompoze etmek birleşik fiilinde geçen bir söz

