Kompozitör ne demek, TDK'ya göre Kompozitör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kompozitör ne demek? Kompozitör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kompozitör kelimesi. Peki kompozitör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kompozitör nedir, kompozitör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOMPOZİTÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kompozitör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kompozitör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kompozitör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Besteci



KOMPOZİTÖR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kompozitöre de koreografi yazdırması beklenebilirdi ama yazdırmadı.

