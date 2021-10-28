Kompres ne demek, TDK'ya göre Kompres kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kompres ne demek? Kompres TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kompres kelimesi. Peki kompres ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kompres nedir, kompres kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOMPRES NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kompres kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kompres kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kompres kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaraların bakımında veya başka bir amaçla kullanılan katlı bez

