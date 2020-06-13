Komşu bunu konuşuyor! Kıskançlık krizine girdi kezzap fırlattı

Yunanistan'da kamuoyunu yaklaşık 1 aydır meşgul eden İoanna adlı 34 yaşındaki kadının yüzüne kezzap fırlatılması olayı aydınlatıldı. Yüzünün yüzde 93, bedenin ise yüzde 33 oranında yanması, sigorta şirketi çalışanı İoanna’ya 12 Mayıs’ta başkent Atina’nın Kalithea semtinde bulunduğu binanın giriş katında kezzap fırlatıp kaçan kişinin 35 yaşındaki Efi adlı tanıdığı olduğu açıklandı.

Olayda adı geçen kişilerin adını gizli tutan Yunan emniyet birimlerine göre Efi'nin, 40 yaşındaki sevgilisinin 2 yıl önce İoanna’nın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarına beğeni işareti gönderdiğini görünce sevgilisinden şüphelenmeye başladı. Daha sonra ise sevgilisinin İoanna'ya arkadaşlık isteği atması ve mesajlaşmalarını tespit ederek adeta çılgına döndü.

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE BEKLEDİ

İoanna’nın çalıştığı irketinin girişinde sabah saatlerinden itibaren bekleyen Efi, daha sonra İoanna'nın yüzüne kezzap fırlatarak hızlıca olay yerinden kaçtı. Yunan istihbarat birimleri ve polislerinin sıkı çalışmaları sonrası, halen hastanede peş peşe estetik ameliyatlar geçiren İoanna’nın ifadesiden yola çıkarak 5 şüpheliyi takibe aldı.

Saldırı günü şüphelilerden dördünün cep telefonlarının açık, Efi’nin ise kapalı olduğunu belirledi. Sevgilisi sosyal medyada “like” yaptığı için kıskançlıktan İoanna’ya kezzap fırlatan Efi’yi, saldırı günü taksi çağırmak için kullandığı telefon kartı da ele verdi. Gözaltına alınan ve salı günü savcıya ifade verecek olan Efi, suçlamaları reddetti.