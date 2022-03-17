Komşu İran fena sallandı! Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd ilçesinde 6.0 büyüklüğünde deprem

Türkiye'de son günlerde yaşanan depremler devam ederken bu kez komşu İran'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd ilçesinde yerel saat 02.45'te 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE PANİĞE YOL AÇTI

Ülke medyasında yer alan haberlere göre çevre kentlerde de hissedilen ve paniğe neden olan depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hürmüzgan eyaleti, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunuyor.

AFAD SON DEPREMLER 17 MART 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 17 Mart 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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