Test sonucu pozitif çıktı! Komşu'da bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı
İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı öğrenildi.
İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, Tahran Milletvekili İlahiyan'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Tahran Milletvekilinin Mesih Danişveri Hastanesi'nde karantina altına alındığını ve tedavisinin sürdüğü açıklandı.
İRAN'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN MİLLETVEKİLİ SAYISI 24 OLDU
Tahran Milletvekili İlahiyan'ın ardından resmi rakamlara göre İran'da yeni tip koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı 24'e çıktı.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.
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