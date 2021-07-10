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Komşuda korkutan olay! Tahran'da büyük bir patlama meydana geldi

 İran’ın başkenti Tahran'da gece saatlerinde korkutan bir patlama meydana geldi. Tahran'ın merkezindeki Millet Parkı civarında yaşanan patlamanın tüm yönleriyle araştırıldığı açıklandı.

Komşuda korkutan olay! Tahran'da büyük bir patlama meydana geldi

 İran’ın başkenti Tahran'da patlama sesleri yankılandı. Gece saatlerinde meydana gelen patlama korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yapılan açıklamalarda patlamanın terör saldırısı olup olmadığının saptanması için olayın tüm yönleri ile araştırıldığı açıklandı.

Komşuda korkutan olay! Tahranda büyük bir patlama meydana geldi

ÖLÜ VE YARALI OLMADIĞI BELİRTİLDİ

 İran’ın başkenti Tahran'da büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'ın merkezindeki Millet Parkı civarında bir cisimden kaynaklı patlama meydana geldi. Bölgeye ambulans ve ilk yardım ekiplerinin gönderildiği ifade edilen haberde, ölü ve yaralı olmadığı belirtildi. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansına konuşan Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Goderzi, olayın terör saldırısı olup olmadığı yönündeki soruya "patlamanın nedeninin tüm yönleriyle araştırıldığı" yanıtını verdi.

Komşuda korkutan olay! Tahranda büyük bir patlama meydana geldi

SOSYAL MEDYADAN PATLAMA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Yerel kaynaklar, patlamanın bir konutta meydana geldiğini ifade etti. Patlamanın binanın gaz tesisatındaki bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. ​Bazı sosyal medya hesapları, olaydan sonra çıkan yangına ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaştı.

 

 

KAYNAK: Anadolu Ajansı

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