Komşuda korkutan olay! Tahran'da büyük bir patlama meydana geldi

İran’ın başkenti Tahran'da patlama sesleri yankılandı. Gece saatlerinde meydana gelen patlama korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yapılan açıklamalarda patlamanın terör saldırısı olup olmadığının saptanması için olayın tüm yönleri ile araştırıldığı açıklandı.

İran’ın başkenti Tahran'da büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'ın merkezindeki Millet Parkı civarında bir cisimden kaynaklı patlama meydana geldi. Bölgeye ambulans ve ilk yardım ekiplerinin gönderildiği ifade edilen haberde, ölü ve yaralı olmadığı belirtildi. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansına konuşan Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Goderzi, olayın terör saldırısı olup olmadığı yönündeki soruya "patlamanın nedeninin tüm yönleriyle araştırıldığı" yanıtını verdi.

Yerel kaynaklar, patlamanın bir konutta meydana geldiğini ifade etti. Patlamanın binanın gaz tesisatındaki bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. ​Bazı sosyal medya hesapları, olaydan sonra çıkan yangına ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaştı.

#BREAKING

Major explosion reported in west districts of Tehran, #Iran.



Some locals saying: "it sounded like a building collapsed."



Cause remains unknown pic.twitter.com/kVpDXI8JR6