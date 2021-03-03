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Komşuları evde hayvan beslediği için şikayet etti o çatıya çıktı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde hayvan beslediği için komşuları tarafından şikayet edilen kişi, belediye ekiplerinin geldiğini görünce sinir krizi geçirerek çatıya çıktı. Zorla ikna edilen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Komşuları evde hayvan beslediği için şikayet etti o çatıya çıktı!

İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 6 katlı bir binada meydana gelen olayda evinde çok sayıda hayvan beslediği söylenilen E.D. komşuları tarafından belediye ekiplerine şikayet edldi.

İhbar üzerine adrese giden belediye ekipleri, beslediği hayvanları evden çıkarması için E.D.'ye ihtarda bulundu.

Komşuları evde hayvan beslediği için şikayet etti o çatıya çıktı!

İNTİHAR ETMEK İÇİN ÇATIYA ÇIKTI

Belediye ekiplerinin ihtarından sonra sinir krizi geçiren E.D., oturduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıya çıktıktan sonra orada bulunan tuğlaları yere fırlatmaya başladı.

Komşuları evde hayvan beslediği için şikayet etti o çatıya çıktı!

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi ve olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu sakinleştirilen E.D., ikna edilerek çatıdan indirildi. ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılarak ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

E.D.'nin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Komşuları evde hayvan beslediği için şikayet etti o çatıya çıktı!

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