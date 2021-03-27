Komşuya gitti, döndüğünde eşini ölü buldu!

Hürriyet Mahallesi Mülkiye sokağında saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre isminin Mevlüt olduğu öğrenilen yaşlı adamın karısı, gittiği komşu ziyaretinden döndüğünde eşinin evde hareketsiz halde yattığını gördü. Durum karşısında ne yapacağını bilemeyen kadın hemen komşulara haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ardından olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler geniş çaplı çalışma başlattı.



"CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTIK"

Apartmanın alt katında market sahibi olan Cengiz Demir, "Akşam saatleriydi üst komşu Mevlüt amcanın bayılmış olduğunu söyledi. Ben o esnada hemen polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdim. İçeri girdiğimizde cansız bedeni ile karşılaştık. Bir hastalığı falan yoktu her akşam yanıma iner sohbet ederdik” ifadelerini kullandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.​​​​​​​ ​​​​​​​

(İHA)