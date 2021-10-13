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Komün ne demek, TDK'ya göre Komün kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Komün kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Komün ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Komün nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Komün kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Komün ne demek, TDK'ya göre Komün kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Komün ne demek? Komün TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi komün kelimesi. Peki komün ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre komün nedir, komün kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KOMÜN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Komün kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Komün kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre komün kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beraber çalışıp geliri paylaşmak üzere bir araya gelen topluluk

KOMÜN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ama daha önemlisi komünle bizim aramızda bir anlayış farkı olduğu açığa çıktı.

KOMÜN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- komün hayatı

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