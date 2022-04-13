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Komünistlik ne demek, TDK'ya göre Komünistlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Komünistlik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Komünistlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Komünistlik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Komünistlik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Komünistlik ne demek, TDK'ya göre Komünistlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Komünistlik ne demek? Komünistlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi komünistlik kelimesi. Peki komünistlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre komünistlik nedir, komünistlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KOMÜNİSTLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Komünistlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre komünistlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Komünizm

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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