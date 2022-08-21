"Komutan filmi ne zaman başlayacak 2022 hangi kanalda? Komutan filmi vizyon tarihi, oyuncuları, fragmanı!" konu başlıkları sosyal medyada yankı uyandıran yeni fragmanın yayınlanmasıyla merak ediliyor. İşte tüm detaylar...
KOMUTAN FİLMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022 HANGİ KANALDA? KOMUTAN FİLMİ VİZYON TARİHİ
Başrollerini eşi Mert Kılıç ile paylaştığı ‘Komutan’ filmi için kamera karşısına geçen Aslıhan Güner, filmdeki ağıt sahnesiyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Film 7 Ekim’de vizyona girecek.
KOMUTAN FİLMİ OYUNCULARI
Mert Kılıç
Aslıhan Güner
Can Kızıltuğ
Şükrü Üçüncü
Mert Kılıç