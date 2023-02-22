Konan Ruffin Ngouan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konan Ruffin Ngouan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konan Ruffin Ngouan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konan Ruffin Ngouan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konan Ruffin Ngouan 15 Mayıs 1990 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konan Ruffin Ngouan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konan Ruffin Ngouan, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Konan Ruffin Ngouan'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Konan Ruffin Ngouan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konan Ruffin Ngouan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Mangasport
20 Kasım 2015 yılında ASEC Mimosas
1 Temmuz 2017 yılında CF Mounana
1 Ocak 2019 yılında Rivers United
Konan Ruffin Ngouan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konan Ruffin Ngouan şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Konan Ruffin Ngouan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fildişi Sahili U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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