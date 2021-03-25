Konfeksiyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Konfeksiyon İşçisi Maaşları,İş İlanları

Konfeksiyon İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, Konfeksiyon İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Belirlenen talimatlara göre, kesimden gelen işleri kontrol etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Konfeksiyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Konfeksiyon İşçisi Maaşları

Konfeksiyon İşçisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Konfeksiyon İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konfeksiyon İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Konfeksiyon İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

Konfeksiyon İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Konfeksiyon İşçisi Ne İş Yapar?

Hatalı kesim varsa ilgili bölüme geri göndermek, Üretim cetvellerini demetlere iliştirmek, Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak, Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Konfeksiyon İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubunda yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek alt ana grubu içerisindedir.

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubundadır.

Konfeksiyon İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Konfeksiyon İşçisi mesleğinin meslek kodu 7533.02 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Konfeksiyon İşçisi maaşlarına ek sizlerde Konfeksiyon İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.