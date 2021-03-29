Konfeksiyon Ürünlerini Katlama, Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama, Paketleme İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir? hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama, Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Konfeksiyon Ürünlerini Katlama, Paketleme İşçisi Maaşları

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama, Paketleme İşçisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Konfeksiyon Ürünlerini Katlama, Paketleme İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Konfeksiyon Ürünlerini Katlama, Paketleme İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Okuryazar olmak bu meslek için yeterlidir.

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama, Paketleme İşçisi Ne İş Yapar?

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama, Paketleme İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: verilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama, Paketleme İşçisi Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu:

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar meslek grubunu oluşturur.

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama, Paketleme İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Konfeksiyon Ürünlerini Katlama, Paketleme İşçisi mesleğinin meslek kodu 9321.16 olarak belirlenmiştir

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