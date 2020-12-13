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  3. Konferansa katılanlar yüzbinlerce kişiye koronavirüs bulaştırdı

Konferansa katılanlar yüzbinlerce kişiye koronavirüs bulaştırdı

ABD'nin Boston eyaletinde Şubat ayında bir ilaç firmasının 175 kişinin katılımıyla düzenlediği konferansın ülkedeki toplam 300 bin vakanın kaynağı olduğu ortaya çıktı.

Konferansa katılanlar yüzbinlerce kişiye koronavirüs bulaştırdı

Koronavirüs salgının bulaşma riskinin ne kadar kolay olduğunu gösteren bir araştırma yapıldı. ABD'de  Science dergisinde yayınlanan araştırma virüsün genetik bilgisinin izini sürdü ve uzmanların “Süper bulaştırıcı” adını verdikleri olayın tehlikesinin  anlaşılmasını sağladı.

Araştırmada, ülkedeki 300 bin vakanın kaynağının geçtiğimiz Şubat ayında 175 biyoteknoloji uzmanının katıldığı Boston'daki iki günlük bir konferans olduğunu saptadı.

İlaç şirketi Biogen tarafından Boston'da yapılan konferans, epidemiyologların "Süper Bulaştırıcı" olarak adlandırdığı salgının en eski örneklerinden biriydi; toplantıya katılan bir grup insan çok sayıda insana virüsün bulaşmasına neden oldu. Son aylarda birçok eyalet tarafından genetik verilerin incelenmesine izin verilmesi, bilim insanlarının virüsün yayılma hızını ortaya çıkarmalarına olanak sağladı.

Konferansa katılanlar yüzbinlerce kişiye koronavirüs bulaştırdı

''BU UYARICİ BİR HİKAYE''

Harvard ve MIT Üniversitelerinde görevli bir genomik epidemiyolog olan Doktor Bronwyn MacInnis, Boston'da yaşanan olay için "Bu, uyarıcı bir hikaye," dedi.

Yayılmayı izlemek için araştırmacılar, konferansa katılan 28 kişiden alınan virüs örneklerinde tespit ettikleri bir tür genetik parmak izinden yararlandı. Araştırma, konferansın yalnızca Boston bölgesindeki on binlerce vakanın tohumlarını attığını ortaya koydu.

Doktor MacInnis, "İnsanların 'her şey yolunda' diyerek, kontrolsüzece hareket etmelerinin riskini alıyoruz. Verilerimiz bize salgının yayılma hızının kontrol edilmediğinde neler olabileceğini hatırlatıyor '' dedi.

Konferansa katılanlar yüzbinlerce kişiye koronavirüs bulaştırdı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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