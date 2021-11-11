Konformist ne demek, TDK'ya göre Konformist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konformist ne demek? Konformist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konformist kelimesi. Peki konformist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konformist nedir, konformist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONFORMİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konformist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konformist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konformist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uymacı

