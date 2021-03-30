Kongre Ve Fuar Hostesi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Kongre Ve Fuar Hostesi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kongre ve Fuar Hostesi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kongre, seminer, fuar, sergi vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kongre Ve Fuar Hostesi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kongre Ve Fuar Hostesi Maaşları

Kongre Ve Fuar Hostesi maaşı ortalama aylık 3.300 - TL’dir. En düşük Kongre maaşı 3.000 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kongre Ve Fuar Hostesi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Kongre Ve Fuar Hostesi Ne İş Yapar?

Kongre ve Fuar Hostesi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Salon ve sergi alanlarının (stand) düzenlemelerini yapmak,

b) Kayıt kabul masasını hazırlamak,

c) Fuar organizasyonlarında yeni yaka kartları hazırlamak, yerleştirmek ve sunmak,

d) Ziyaretçi kayıtlarını tutmak,

e) Ziyaretçi ve katılımcıları karşılamak ve katılımcıların otele yerleşmelerine yardımcı olmak,

f) Açılış törenine ve protokole refakat etmek,

g) Program akışındaki duyuruları yapmak,

h) Ürün hakkında bilgi vermek,

i) Katalog/kitap satışı yapmak,

j) Sorunları ilgili birimlere bildirmek ve sorunların çözümünü sağlamak,

k) Organizasyon kuralları dışında hareket edenleri uyarmak,

l) Ofis hizmetlerine yardımcı olmak,

m) Dağıtılan belgeleri/anketleri toplamak,

n) Teşekkür belgeleri, plaket ve ödüllerin dağıtımına refakat etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kongre Ve Fuar Hostesi Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanlarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Satışlar İle İlgili Elemanlarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Diğer Satış Elemanlarıdır.

Kongre Ve Fuar Hostesi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kongre Ve Fuar Hostesi mesleğinin meslek kodu 5242.02 olarak belirlenmiştir

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