Konken ne demek, TDK'ya göre Konken kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konken ne demek? Konken TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konken kelimesi. Peki konken ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konken nedir, konken kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONKEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konken kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konken kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre konken kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür iskambil oyunu



KONKEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Komşularınızda ya da dostlarınızda konken oynadınız, tombala çektiniz.

