Konkurhipik ne demek, TDK'ya göre Konkurhipik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konkurhipik ne demek? Konkurhipik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konkurhipik kelimesi. Peki konkurhipik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konkurhipik nedir, konkurhipik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONKURHİPİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konkurhipik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konkurhipik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konkurhipik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Spor amacıyla yapılan engelli at yarışı

