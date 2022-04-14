Konseptüalist ne demek, TDK'ya göre Konseptüalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konseptüalist ne demek? Konseptüalist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konseptüalist kelimesi. Peki konseptüalist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konseptüalist nedir, konseptüalist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONSEPTÜALİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konseptüalist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konseptüalist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konseptüalist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kavramcı

