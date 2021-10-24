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Konser sonrasında yumruk yumruğa kavga! Serdar Ortaç'ın konserinde ortalık karıştı!

Karabük’te konsere veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hayranlarıyla birlikte şarkıları coşkuyla seslendirirken, konser sonrası iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Konser sonrasında yumruk yumruğa kavga! Serdar Ortaç'ın konserinde ortalık karıştı!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, özel bir etkinlik için konser vermek üzere Karabük'e gitti. Sahne alan şarkıcıyı görebilmek için büyük kalabalık etkinlik alanına akın etti.

Ünlü şarkıcı Ortaç, şarkılarını hayranları ile birlikte söylerken Karabüklülere unutamayacakları görkemli bir gece yaşattı.

KONSERİN SONUNDA ORTALIK KARIŞTI

Şarkıcı Ortaç'ın konserini noktalamasının ardından iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada taraflar yumruk yumruğa birbirlerine saldırdı.

Kavgayı önlemek için araya girenlerin çabaları sonuçsuz kalırken yaşanan anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Konser sonrasında yumruk yumruğa kavga! Serdar Ortaç'ın konserinde ortalık karıştı!

Polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle olay son buldu.

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