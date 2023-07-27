Konserde elektrikler kesilince seyirciler öyle birşey yaptı ki... Simge Sağın hüngür hüngür ağladı

Bu yaz şehir şehir gezen Simge bir kez daha muhteşem bir konsere imza attı. Dün akşam İzmir Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan Simge bir ara kesilen elektriklere rağmen konsere devam etti. Seyirci hep bir ağızdan "Aşkın Olayım"ı karanlıkta söyleyince Simge gözyaşlarına boğuldu.

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Konserde elektrikler kesilince seyirciler öyle birşey yaptı ki... Simge Sağın hüngür hüngür ağladı

Konserde konsere koşan Simge, kesilen elektriklere rağmen seyircinin hep bir ağızdan 'Aşkın Olayım'ı karanlıkta söyleyince gözyaşlarını tutamadı.

İZMİRLİLERİ HAYRAN BIRAKTI

Listeleri ele geçiren "Aşkın Olayım", son hitleri "Harcandıkça" ve "Çapkınca" ile sevenlerine vaat ettiği "Simge Yazı"nı yaşatan Simge, konserlerinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Simge dün akşam İzmir Açıkhava Tiyatrosu'nda biletleri günler öncesinden tükenen bir konser verdi.

Seyirciyi kesilen elektrikler bile durduramadı! 'Aşkın Olayım' şarkısını duyan Simge hüngür hüngür ağladı

ELEKTRİKLER KESİLDİ, SEYİRCİ ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI

Konserin en müthiş anı elektrikler kesilince yaşadı. Cep telefonlarını fener gibi kullanan seyirci hep bir ağızdan "Aşkın Olayım"ı söylemeye başladı. Duygulanan Simge gözyaşlarına boğuldu. Dakikalarca ağlayan Simge seyirciyi alkışlarken şarkı bitiminde elektrikler geldi. Simge 30 Ağustos'ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

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