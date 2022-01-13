Konservatif ne demek, TDK'ya göre Konservatif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konservatif ne demek? Konservatif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konservatif kelimesi. Peki konservatif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konservatif nedir, konservatif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONSERVATİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konservatif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konservatif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konservatif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sağlığın korunması, işlevlerin yeniden kazanılması veya vücut yapılarının tamirinde varis çorabı, bandaj vb. malzemeler kullanılarak yapılan tedavi yöntemi

