Konsolit ne demek, TDK'ya göre Konsolit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konsolit ne demek? Konsolit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konsolit kelimesi. Peki konsolit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konsolit nedir, konsolit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONSOLİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konsolit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konsolit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konsolit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vadesi belli olmayan ve yalnızca faizi ödenen devlet tahvili

- Bir tür iskambil oyunu

