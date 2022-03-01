Konsolos ne demek, TDK'ya göre Konsolos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konsolos ne demek? Konsolos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konsolos kelimesi. Peki konsolos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konsolos nedir, konsolos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONSOLOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konsolos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konsolos kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre konsolos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticari bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender



KONSOLOS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Konsolosların her biri bağımsız bir vali gibi davranırdı.



KONSOLOS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- konsoloshane, başkonsolos, fahri konsolos

