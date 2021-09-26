Konsorsiyum ne demek, TDK'ya göre Konsorsiyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konsorsiyum ne demek? Konsorsiyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konsorsiyum kelimesi. Peki konsorsiyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konsorsiyum nedir, konsorsiyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Konsorsiyum kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Konsorsiyum kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KONSORSİYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konsorsiyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konsorsiyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konsorsiyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şirketler birliği

