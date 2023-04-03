Konstantin Mishin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Mishin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Mishin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konstantin Mishin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konstantin Mishin 3 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мишин Константин Дмитриевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konstantin Mishin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantin Mishin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantin Mishin'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Konstantin Mishin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konstantin Mishin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akademia FCSM
1 Temmuz 2022 yılında Spartak II
Konstantin Mishin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konstantin Mishin şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.
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