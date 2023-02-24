Konstantin Pavlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Pavlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Pavlov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Pavlov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Pavlov 14 Ağustos 2005 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Константин Яворов Павлов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Pavlov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantin Pavlov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantin Pavlov'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Konstantin Pavlov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Pavlov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantin Pavlov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Pavlov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Botev II

Konstantin Pavlov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Pavlov şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Konstantin Pavlov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U17 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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