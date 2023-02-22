Konstantinos Apostolakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Apostolakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Apostolakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Apostolakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Apostolakis 28 Mayıs 1999 tarihinde Marousi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Αποστολάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Apostolakis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Apostolakis'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Apostolakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Apostolakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Apostolakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Apostolakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2020 yılında APOEL Nikosia

17 Ağustos 2021 yılında Panetolikos

Konstantinos Apostolakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Apostolakis şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konstantinos Apostolakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panathinaikos AO (2014-2020)

Yunanistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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