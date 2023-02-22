Konstantinos Bakaros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Bakaros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Bakaros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konstantinos Bakaros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konstantinos Bakaros 1 Ocak 2005 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Μπάκαρος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konstantinos Bakaros Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Bakaros'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Konstantinos Bakaros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konstantinos Bakaros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Eylül 2022 yılında Ap. Larisas
Konstantinos Bakaros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konstantinos Bakaros şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.
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