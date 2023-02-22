Konstantinos Balamotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Balamotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Konstantinos Balamotis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantinos Balamotis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.