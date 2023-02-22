Konstantinos Balamotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Balamotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Balamotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konstantinos Balamotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konstantinos Balamotis 4 Ocak 2005 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Μπαλαμώτης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konstantinos Balamotis Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Balamotis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Konstantinos Balamotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konstantinos Balamotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Iraklis Larisas
Konstantinos Balamotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konstantinos Balamotis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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