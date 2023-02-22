Konstantinos Balogiannis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Balogiannis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Balogiannis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Balogiannis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Balogiannis 8 Şubat 1999 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Balogiannis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Konstantinos Balogiannis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Balogiannis'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Balogiannis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Balogiannis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Balogiannis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Balogiannis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında PEC Zwolle U19

9 Ağustos 2017 yılında PAOK U20

1 Temmuz 2018 yılında PAOK

1 Temmuz 2019 yılında Volos NPS

31 Temmuz 2020 yılında PAOK

5 Ekim 2020 yılında OFI Girit

Konstantinos Balogiannis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Balogiannis şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Balogiannis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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