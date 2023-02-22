Konstantinos Balomenos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Balomenos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Balomenos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Balomenos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Balomenos 11 Mart 2002 tarihinde Kilkis şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Μπαλωμένος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Balomenos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Konstantinos Balomenos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Balomenos'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Balomenos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Balomenos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Balomenos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Balomenos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında PAOK U17

1 Temmuz 2019 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

1 Temmuz 2022 yılında PAOK

Konstantinos Balomenos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Balomenos şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Balomenos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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