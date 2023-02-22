Konstantinos Boubas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Boubas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Boubas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Boubas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Boubas 25 Nisan 2001 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Μπούμπας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Boubas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Boubas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Boubas'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Boubas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Boubas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Boubas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Boubas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında PAS U19

3 Eylül 2021 yılında Diagoras

Konstantinos Boubas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Boubas şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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