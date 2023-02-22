Konstantinos Bouloulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Bouloulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Bouloulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Bouloulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Bouloulis 7 Aralık 1993 tarihinde Lamia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Μπουλούλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Bouloulis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Bouloulis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Bouloulis'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Bouloulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Bouloulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Bouloulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Bouloulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AS Fokikos

18 Temmuz 2012 yılında Atromitos Athen

1 Ağustos 2012 yılında AS Fokikos

30 Haziran 2014 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2014 yılında Ionikos Nikeas

31 Aralık 2014 yılında Atromitos Athen

23 Ocak 2015 yılında Atromitos Piräus

30 Haziran 2015 yılında Atromitos Athen

7 Ağustos 2015 yılında PAS Lamia

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

Konstantinos Bouloulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Bouloulis şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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