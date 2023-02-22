Konstantinos Chatzidimpas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Chatzidimpas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Chatzidimpas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Chatzidimpas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Chatzidimpas 12 Mayıs 1999 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Χατζηδίμπας şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Chatzidimpas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Konstantinos Chatzidimpas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Chatzidimpas'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Chatzidimpas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Chatzidimpas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Konstantinos Chatzidimpas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Chatzidimpas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında PAOK U20

7 Temmuz 2015 yılında PAOK

31 Ağustos 2018 yılında Ergotelis

26 Eylül 2019 yılında GAS Ialysos

1 Ocak 2020 yılında AE Karaiskakis

5 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

27 Ocak 2023 yılında Proodeftiki

Konstantinos Chatzidimpas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Chatzidimpas şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Chatzidimpas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.