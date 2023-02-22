Konstantinos Chatzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Chatzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Chatzis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Chatzis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Chatzis 22 Mart 1985 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Χατζής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Chatzis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ES SPORT yapmaktadır. Konstantinos Chatzis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Chatzis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Chatzis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Chatzis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Chatzis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Chatzis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında AGS Kastoria

1 Temmuz 2007 yılında PS Kalamata

1 Temmuz 2008 yılında Ionikos Nikeas

1 Temmuz 2009 yılında Diagoras

1 Temmuz 2010 yılında Pierikos

1 Temmuz 2011 yılında AE Larisa

1 Ocak 2013 yılında Niki Volou

10 Temmuz 2013 yılında Eginiakos

10 Temmuz 2014 yılında Apollon Smyrnis

19 Ağustos 2015 yılında Panachaiki

18 Şubat 2016 yılında Ap. Larisas

27 Temmuz 2016 yılında Agrotikos

16 Temmuz 2017 yılında Ap. Larisas

26 Ocak 2023 yılında Iraklis Larisas

Konstantinos Chatzis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Chatzis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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