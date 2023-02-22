Konstantinos Chrysopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Chrysopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Chrysopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konstantinos Chrysopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konstantinos Chrysopoulos 21 Mayıs 2003 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konstantinos Chrysopoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SpoCoNet yapmaktadır. Konstantinos Chrysopoulos, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Chrysopoulos'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Konstantinos Chrysopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konstantinos Chrysopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Poseidon Kalam.
30 Haziran 2021 yılında Aris U17
1 Temmuz 2021 yılında Aris U19
1 Temmuz 2022 yılında Aris Selanik
19 Eylül 2022 yılında Olimpiakos B
30 Haziran 2023 yılında Aris Selanik
Konstantinos Chrysopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konstantinos Chrysopoulos şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.
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