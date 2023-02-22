Konstantinos Dabizas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Dabizas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Dabizas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Dabizas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Dabizas 1 Aralık 2000 tarihinde Varkiza şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Νταμπίζας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Dabizas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Konstantinos Dabizas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Dabizas'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Dabizas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Dabizas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Dabizas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Dabizas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Gateshead U19

1 Temmuz 2019 yılında Benfield FC

1 Temmuz 2020 yılında Asteras Varis

30 Ağustos 2021 yılında Panathinaikos B

27 Eylül 2022 yılında AO Episkopi

Konstantinos Dabizas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Dabizas şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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